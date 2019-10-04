İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yapılan Millet İttifakı'na yönelik iddialar hakkında, "Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağı konusunda Cumhur İttifakı'nın fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum. Bir panik ve hazımsızlık var" dedi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Meral Akşener, yüzde 50+1 barajının düşürülmesi ve ittifak iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 50+1 YORUMU

Eski bakan Faruk Çelik'in barajın yüzde 40+1'e düşürülmesi yönündeki önerisi sonrası başlayan tartışmalar için, "Biz eskiden bu tür önerileri MHP Sözcülerinden duyardık. Şimdi bir mesaj sapması var. İkincisi 2023'te veya daha önce Sayın Erdoğan'ın seçilemeyeceğini söylemiştim. AK Parti'de aynı fikirde. Dolayısıyla buna çözüm bulma peşindeler. Böyle bir şey olabilir mi? Tam ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün içinde aktif olarak yer alırız" dedi.

İTTİFAK İDDİASI

Millet İttifakı'nın dağıldığı iddialarını yanıtlayan ve Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Millet İttifakı'nın dağıtılması için Cumhurbaşkanlığının uğraş içinde olduğu, hatta bunun içinde istihbarat elemanlarının da sokulduğu' yönündeki iddiaları için "Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Hangi bilgiler ışığında bunu söylüyor bunu bilmiyorum. Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağı konusunda Cumhur İttifakı'nın fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum. Bir panik ve hazımsızlık var" ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Haziran'da bizimkisi seçim işbirliğiydi. AK Parti çoğunluk kaybetti. Sayın Erdoğan da birinci turda zor zahmet seçildi. Bizimkisi milletin taleplerine yönelik rasyonel işbirliği. Cumhur İttifakı ise kimyasal bir reaksiyonla birbirine bağlı, gerçeklikten uzak, tek bir partiymiş gibi koalisyon ittifakı.

31 Mart'a giderken biz belediye seçimlerinde CHP ile ittifak kurduğumuz takdirde Ankara, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Bursa, Adana ve Antalya'nın Millet İttifakı adaylarına geçebileceğini gördük. Sonuç itibariyle ortaya şablon çıktı, prensiplerimizi paylaştık. Bir ay boyunca çalıştık ve kamuoyuna açtık. Millet İttifakı bizim talebimizle kuruldu. Bir büyük başarıyı sağladık.

Şimdi esas mesele bu başarıyı getiren ruh halini anlamak. Biz 23 Haziran'da Sayın İmamoğlu'nun soyunu 800 bin arttığı o farkı herkesin doğru incelemesine inanıyorum. Biz bu 800 bini nasıl okuyoruz? Bu 800 bin seçmenin hiçbir siyasi gelenek, siyasi parti sahibi değil. İstanbullu Türkiye'nin özetidir, kendi istediklerini, kendi vicdanlarını yaptılar."