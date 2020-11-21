Maskesiz turist çifti böyle yakalattı

Beşiktaş’ta bir çiğ köftecide maskesiz alışveriş yapan turist çift, kendisini uyaran bir kadına aldırış etmeyerek poz verdi. Çiftin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan kadının Emniyet Genel Müdürlüğünün hesabını etiketlemesi üzerine harekete geçen Beşiktaş polisi, yerlerini tespit ettikleri turist çifte kaldıkları otelde idari para cezası uyguladı.
Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde turist bir çift kaldıkları otelden çıkarak cadde üzerindeki çiğ köfteciye geldi. Burada çift köfte satın almak isteyen çiftin maske takmadığını gören Güliz G, önce maske takmaları için kendilerini uyardı.
MASKESİZ TURİSTLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Çiftin uyarılara aldırış etmemesi üzerine Güliz G. bu kez de çifte fotoğraflarını çekerek sosyal medyada ifşalayacağını söyledi. Cep telefonunu çıkartan kadın, kendisine poz veren turist çifti görüntüledikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi hesabını da etiketleyen kadın, denetleme yapılmadığını iddia ederek çifti ihbar etti.
KALDIKLARI OTEL BULUNDU, CEZA KESİLDİ
Ancak Türk Polis Teşkilatının hem sosyal medyada hem de fiziki olarak aktif şekilde çalışma yaptığından habersiz olduğu düşünülen Güliz G’nin paylaşımı üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kadının paylaştığı fotoğraftan yola çıkarak turist çiftin kimliğini tespit etti.
Çiftin Şişli’de bir otelde kaldığını da belirleyen Beşiktaş polisi, dün saat 02.30 sıralarında otele giderek lobiye gelen çifte “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900’şer lira idari para cezası uyguladı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçe genelinde denetimlere hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.
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