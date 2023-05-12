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Lübnanlı mankenin kadınlara yönelik sözlerine soruşturma ve gözaltı!

İstanbul'un göbeğinde İstiklal Caddesi'nde video çekerek Tiktok´ta, "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" yazarak paylaştığı iddiasıyla Lübnanlı bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Giriş: 12.05.2023 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
Lübnanlı mankenin İstiklal Caddesi'nde kadınlara yönelik sözlerine soruşturma ve gözaltı! - Güncel haberler
Lübnanlı mankenin kadınlara yönelik sözlerine soruşturma ve gözaltı!
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DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstiklal Caddesi'nde adının Bob Harkal olduğu ve manken olduğu ileri sürülen Lübnanlı'nın sözleri sosyal medyaya yansıdı.

BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU

DHA'da yer alan habere göre çektiği ve Tiktok'ta yayınladığı videoda, "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" dediği iddia edilen Bob Harkal'ın sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Lübnanlı mankenin, kadınlara yönelik video yayınıyla ilgili olarak, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre savcılık, şüphelinin gözaltına alınması talimatı da verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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