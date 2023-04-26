Kuyumcunun duvarını deldiler! Tam 23 kilo altın!

DHA

Erzurum'un Yakutiye kentinde tarihi Taşmağazalar semtinde kuyumculuk yapan Gürbüz Payveren (64), sabah dükkanına gidip, elektrikli kepengi açamayınca usta çağırdı.

SOYULDUĞUNU ANLAYINCA POLİSİ ARADI DHA'da yer alan habere göre usta kepengi açtı, ancak elektrik olmadığını fark etti. Dükkana giren Payveren, elektriğin içeriden kesilip, iş yerinin soyulduğunu anlayınca polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERASINI DA GÖTÜRDÜLER İncelemede; dükkan duvarının delindiği, 23 kilo altının çalındığı ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ELEKTRİĞİ KESİP ALARMI DEVRE DIŞI BIRAKMIŞLAR" 30 yıldır Taşmağazalar'da esnaflık yaptığını belirten Gürbüz Payveren, "Dükkanın kepengini açmaya çalıştım, açılmadı. Kepenk ustasını çağırdım. Elektriğin olmadığını söyledi. Bayram tatilini fırsat bilmişler. Elektriklerimizi kesmişler, kesince de kameralarımız, alarm sistemimiz devre dışı kalmış.

"MATKAP VE KESİCİ ALET KULLANMIŞLAR" Buraya yan taraftaki komşunun dükkanının arkasından duvarı delerek gelmiş, girmişler. Matkap ve kesici alet kullanmışlar. Kamera kayıt cihazını almış, diğer kameraları kırmış, her şeyimi almış gitmişler. Yaklaşık 23 kilo civarında altınımızı çaldılar.

"DAHA ÖNCE DE 2 KOMŞUMU SOYDULAR" Öncelikle çarşımızın trafiğe açılmasını istiyoruz. Çarşımıza bizim yaptırdığımız karakol var. Karakol yaptırdık, emniyete hediye ettik. Emniyet de tuttu, karakolu kapattı. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Benden önce komşumu silahla vurdular. Daha önce yine başka bir komşumu soydular. Çarşımızda MOBESE kamerası yok. MOBESE koyulmuş olsaydı; hiç olmazsa bize bunu yapan insanlar yakalanırdı" dedi.