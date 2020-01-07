İHA

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kadın, 6 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürüldü.

Korkunç cinayet, dün sabaha karşı Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Ali K. ile Fusun A. birlikte Fırat Caddesi'nde bulunan binaya geldi. Gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çift arasında kavga çıktı.

6 YERİNDEN BIÇAKLAYIP, POLİSİ ARADI

Kavganın büyümesi sonucunda Ali K. mutfaktan aldığı bıçakla, Füsun A.'yı 6 yerinden bıçakladı. Ardından da kendini polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Füsun A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri Ali K.'yi gözaltına aldı. Füsun A.'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin sonrasında Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

VAHŞET GÖRÜNTÜSÜNÜ ESKİ EŞİNE GÖNDERMİŞ

Gözaltına alınan Ali K. Sincan Polis Merkezi'ne götürüldü. Ali K.'nin Füsun A.'yı öldürdükten sonra cep telefonu ile çektiği görüntüleri eski eşine gönderdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.