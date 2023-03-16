Kereste keserken testerenin bıçağı çıktı! Feci ölüm!

Bursa'da olay, dün saat 16.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi´nde faaliyet gösteren bir kereste atölyesinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre daire testere ile kereste kesimi yapan Nidal Eldenden (26), bıçağın yerinden çıkarak boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´ndeki ameliyatının ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Eldenden, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Suriyeli Nidal Eldenden´in, 1 gün önce kereste atölyesinde işe başladığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.