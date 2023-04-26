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Kan donduran olay! "Yanıma oturma" cinayeti!

İstanbul Beyoğlu'nda, bankta oturan E.K. yanına oturmak isteyen Muhammed Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri eve yaptığı baskın ile gözaltına alınan E.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi

Giriş: 26.04.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Kan donduran olay! İstanbul Beyoğlu'nda
Kan donduran olay! "Yanıma oturma" cinayeti!
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DHA

İstanbul'da olay, Karaköy Haliç Metro Köprü altındaki parkta bayramın birinci günü akşam saatlerinde meydana geldi.

SEVGİLİSİYLE BANKA OTURMAK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre 21 yaşındaki Muhammed Kaya, sevgilisiyle birlikte köprü altındaki banka oturmak istedi.

"BURAYA OTURMAYIN" DEDİ

Bankta oturan E.K.'nin Muhammed Kaya'ya, "buraya oturmayın" dedi. Yanına kimseyi oturtmayan E.K. ile Muhammed Kaya tartışmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., Kaya'yı defalarca bıçakladı. Bıçak darbeleri ile yaralanan Kaya yere yığılırken E.K. olay yerinden koşarak Galata Köprüsü istikametine kaçtı. Saldırgan bir restorana girerek bir süre burada saklandıktan sonra uzaklaştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

Tutuklanan Emrullah K.
Tutuklanan Emrullah K.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı Kaya, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammed Kaya hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli kişinin koşarak olay yerinden kaçtığı ve bir süre bir restoranda beklediği ve Tarlabaşı'nda bir adrese girdiğini tespit etti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Polis ekipleri eve yaptığı baskın ile gözaltına alınan E.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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