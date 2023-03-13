Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kader Yıldız daha 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü! - Günün öne çıkan haberleri

Kader 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü!

Siirt il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Vadisi´nde, kayalıklardan düşen 27 yaşındaki Kader Yıldız, yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı

Giriş: 13.03.2023 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Kader Yıldız daha 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü! - Günün öne çıkan haberleri
Kader 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Siirt'te olay, saat 03.00 sıralarında Botan Vadisi Seyir Terası mevkiinde gerçekleşti. 27 yaşındaki Kader Yıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

ARKADAŞLARI SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ

DHA'da yer alan habere göre Yıldız'ın düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kayalıklardan düşen Yıldız´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yıldız´ın cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan genç kız kurtarılamadı
Elektrik akımına kapılan genç kız kurtarılamadı
Asker eğlencesinde bıçaklı kavga
Asker eğlencesinde bıçaklı kavga
ABD'de Signature Bank da iflas etti
ABD'de Signature Bank da iflas etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.