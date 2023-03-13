Kader 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü!

Siirt'te olay, saat 03.00 sıralarında Botan Vadisi Seyir Terası mevkiinde gerçekleşti. 27 yaşındaki Kader Yıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kayalıklardan düşen Yıldız´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız´ın cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.