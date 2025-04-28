Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Toplantıda, İstanbul Silivri'de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, depreme karşı alınacak önlemler ile atılacak adımların masada olması bekleniyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, SURİYE VE GAZZE'

Bunun yanı sıra 'Terörsüz Türkiye' projesi kapsamında, terör örgütü tarafından atılması beklenen adımların da kabinede konuşulacağı öngörülüyor.

Ayrıca kabinenin gündeminde, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da olacağı öğrenildi.

Kabine toplantısının saat: 15.00'te toplanması bekleniyor.