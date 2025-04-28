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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERLERİ: Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular

        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular

        Kabine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat: 15.00'te toplanacak. İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden, 'Terörsüz Türkiye'ye', Suriye'deki son gelişmelerden Gazze'ye kadar birçok konunun görüşülmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 07:53 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:17
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        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

        DEPREME KARŞI ÖNLEMLER

        Toplantıda, İstanbul Silivri'de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, depreme karşı alınacak önlemler ile atılacak adımların masada olması bekleniyor.

        'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, SURİYE VE GAZZE'

        Bunun yanı sıra 'Terörsüz Türkiye' projesi kapsamında, terör örgütü tarafından atılması beklenen adımların da kabinede konuşulacağı öngörülüyor.

        Ayrıca kabinenin gündeminde, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da olacağı öğrenildi.

        Kabine toplantısının saat: 15.00'te toplanması bekleniyor.

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        #kabine toplantısı
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