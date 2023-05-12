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İzmir'de yaşanmıştı! 5 kişi ölmüştü! Silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı!

İzmir'in Menderes ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İki grup arasında belediye ihalesi nedeniyle husumet oluştuğu, aralarında buna bağlı borç meselesi olduğu, anlaşmayınca da silahlı kavganın çıktığı bildirildi

Giriş: 12.05.2023 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi | İzmir'de yaşanmıştı! 5 kişi ölmüştü! Kavganın nedeni ortaya çıktı!
İzmir'de yaşanmıştı! 5 kişi ölmüştü! Kavganın nedeni ortaya çıktı!
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DHA

İzmir'de olay, dün akşam saatlerinde Menderes ilçesindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre; husumetli iki grup konuşmak için bir araya geldi, ancak tartışma çıktı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre çıkan silahlı kavgada 2'si olay yerinde 5 kişi hayatını kaybetti. M.Y. ile A.K. de ağır yaralandı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin polis, çalışma başlattı.

KAVGANIN NEDENİ: İHALE NEDENİYLE ALACAK HUSUMETİ

Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İki grup arasında daha önce yapılan bir belediye ihalesi nedeniyle husumet yaşandığı, aralarında buna bağlı borç meselesi olduğu, anlaşmaya varılamadığı için de silahlı kavganın çıktığı öğrenildi.

GEÇEN YIL DA KAVGA ETMİŞLER

İki grup arasında geçen yıl da bir emlakçı önünde silahlı kavga yaşandığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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