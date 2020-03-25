İtalya'da koronavirüs bilançosu artıyor!

Son dakika bilgilerine göre, İtalya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 kişi artarak 7 bin 503'e yükseldi.

Ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 69 bin 176'dan 74 bin 386'ya çıktığı açıklandı.

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