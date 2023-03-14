İstanbul'da bir lisede yaşandı! Cinsel istismar soruşturması!

DHA

İstanbul Güngören'de, bir kız meslek lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışan Mehmet D. hakkında, kız öğrencisi S.T.,'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

6 YIL İSTİSMAR EDİLDİ İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre S.T.'nin ihbarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Mehmet D.'nin baskı ve tehditle 14 yaşından 20 yaşına kadar genç kızı cinsel olarak istismar ettiği belirtildi.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Mehmet D.'nin, S.T.'ye gönderdiği kendisine ait cinsel içerikli görüntüler de dosyaya girdi.

VİDEOLARI SİLDİRTTİ DELİLE ULAŞILAMADI

S.T.'nin Mehmet D. hakkında geçtiğimiz yıl da şikayetçi olduğu öğrenildi. Ancak Mehmet D.'nin whapsapp'tan gönderdiği fotoğraf ve videoları S.T.'ye zorla sildirdiği için delil sunulamadı.

YÜKLEDİĞİ PROGRAMLA GÖRÜNTÜLER GERİ GETİRİLDİ

Savcılık eksik delil nedeniyle takipsizlik kararı verdi. S.T., telefonuna yüklediği bir uygulama ile silinmiş fotoğrafları geri getirerek şubat ayında yeniden şikayetçi oldu. Savcılık dosyaya giren deliller nedeniyle soruşturmayı yeniden başlattı.

"İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ"

S.T.'nin avukatı Nur Arıkan, "Sistematik cinsel saldırılar 2016 yılında başlıyor. İstanbul Güngören'de sadece kız öğrencilerin olduğu meslek lisesinde 9'uncu sınıf öğrencisiyken öğretmeni tarafından cinsel istismara maruz kalıyor. Kız çocuğuna dokunarak, öperek, aracına alarak istismar etmeye başlıyor. Bu süreç içerisinde şüpheli ve karısı, kız çocuğunu tehdit ederek susturuyor. Artık çocuk dayanamayacak duruma geliyor, intihara teşebbüs ediyor.

"ŞÜPHELİ HÂLÂ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR"

Ablası intiharını önlüyor, şu an psikolojik tedavi görüyor. İlaçlar ile ayakta kalıyor. Bunlar onun 14 yaşında kaldırabileceği şeyler değil, şu an 20 yaşına geldi. Şüpheli hala 'Ailen bu durumu öğrenirse seni öldürür' diyerek tehdit ediyor. Bugüne kadar da bu tehditlerle baskılamış. Maalesef kapalı bir toplumuz ve süreç gittikçe daha çok zorlaşmış.

"AİLE BAKANLIĞI'NA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Cinsel istismardan soruşturma devam ediyor. Bu durumu okula bildirdik, herhangi dönüş olmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çağrıda bulunmak istiyoruz, davaya müdahil olmalarını istiyoruz" dedi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş