Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Ana vatanı Avustralya ve Amazon olan tarantulalar internette kaçak bir şekilde satılıyor - Güncel haberler

İnternette satılıyor! Çok zehirli! Cezası parmak ısırttı!

Dünyadaki en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve ana vatanı Avustralya ile Amazon ormanları olan tarantulalar, Türkiye'de internet ortamında tanesi 2 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uygulanıyor

Giriş: 02.02.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
Ana vatanı Avustralya ve Amazon olan tarantulalar internette kaçak bir şekilde satılıyor - Güncel haberler
İnternette satılıyor! Çok zehirli! Cezası parmak ısırttı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Dünyada yaklaşık 900 türü bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklembacaklı grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor.

2 BİN 500 TL'DEN ALICI BULUYOR

DHA'da yer alan habere göre 'Lasiodora parahybana', 'Tliltocatl albopilosum' ve 'Pterinochilus Murinus' cinsi tarantulalar, tanesi 125 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

"AGRESİF Mİ DEĞİL Mİ BİLMİYORUM"

Tarantulaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:
"Türkiye'nin her yerine güvenli bir şekilde kargo yapabilirim. Ekstra yanında ufak yaşam alanı ve idare etmelik mikro un kurdu verilecektir. Lütfen gün içinde iletişime geçiniz', 'Toplu alımlarda indirim yapılır', 'Yem yemesinde hiçbir problemi yoktur. Elime almaya cesaret edemediğim için agresif mi, değil mi bilmiyorum.

"CİNSİYETİNDEN EMİN DEĞİLİM"

Teraryumdan kaçma gibi huyları yok. Çok güzel bir canlıdır. Renkleri yerindedir. Fiyata teraryumu da dahildir. Cinsiyetinden tam emin değilim ama yüzde 80 dişi', 'Dişi erkek murinus canlı yoğunluğundan dolayı satılıktır. Nakit olması önceliktir fakat mantıklı takas tekliflerine açığım. Rakamda pazarlık yoktur."

26 BİN 390 LİRA CEZASI VAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan basınında çıkan habere yanıt
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan basınında çıkan habere yanıt
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.