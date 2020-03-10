Son dakika haberler... Adı: Melek'ti! Bir kızı vardı! İki ay önce boşanmıştı!

AA

İzmir'in Tire ilçesindeki Tahtakale Çarşısı'nda, giyim mağazası bulunan Melek Dağyel (61),iş yerinin önünde oturduğu sırada iddiaya göre yanına gelen eski eşi Ercüment A. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ekibi, ilçe pazarının kurulu olması ve sokakların dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı.

İKİ AY ÖNCE BOŞANMIŞTI

AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın, sedyeyle bir süre ambulansa taşındı. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Dağyel kurtarılamadı. Dağyel'in eski eşi Ercüment A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Dağyel'in bir kız çocuğunun bulunduğu ve iki ay önce eşinden boşandığı öğrenildi. Dağyel'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.