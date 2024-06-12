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Gazeteci Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK"

DHA'da yer alan habere göre tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya, daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında olduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

4. DURUŞMAYA KATILDI Ogün Samast, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4'üncü duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi. Siyah takım elbise giyip, arkadaşlarıyla adliyeye gelen Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.

SAVCILIK DAVANIN DÜŞMESİNİ TALEP ETTİ AA'da yer alan habere göre duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ogün Samast, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz hakkındaki dosyanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle üzerine atılı suçtan davanın düşürülmesine karar verilmesini talep etti. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, Adem Sağlam hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, Sağlam'ın üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak" suçlarından yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi istenirken, yakalamalı sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk'ün ise dosyasının ayrılması talebinde bulunuldu.

DURUŞMU 16 EKİM'E ERTELENDİ Söz alan sanık Ogün Samast, "Mütalaaya katılıyorum, savunma için ek süre istemiyorum." dedi. Diğer sanıklar ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezalandırılması talep edilen sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmetti. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

TESPİH SALLAYARAK ÇIKTI 16 Ekim'e ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.