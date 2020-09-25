Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz hafta, komşusu Hüseyin Meriç'i feci biçimde darp eden ve olayın HABERTÜRK tarafından haber yapılmasının ardından ülke genelinde infiale neden olan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
AVUKATLARI TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİ
Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.
GÖRÜNTÜLER MAHKEMEYE SUNULDU
Sezai'nin avukatlarının iddiasına göre olayın seyrini değiştirecek yeni görüntüler mahkemeye sunuldu. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvuran Sezai'nin avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler.
İTİRAZ DİLEKÇESİNDEN BAŞLIKLAR
Halil Sezai'nin avukatı Ahmet Gürel tarafından yapılan tutukluluk itirazına yönelik dilekçede şu ifadeler dikkat çekti:
"GÖZLÜK İPİYLE BOĞMAYA ÇALIŞTIĞINI İLERİ SÜRDÜ"
Müşteki, müvekkilin tutuklanmasını ve hatta ağır cezalandırılmasını ve tutuklanmasını sağlamak için ifadesinde gerçek olmayan birçok şeyi ileri sürmüştür. Kafasına ve vücuduna odunla vurulduğu iddiası bunun bir sonucudur. İfadesinde müvekkilin, kendisini gözlük ipiyle boğarak öldürmeye çalıştığını ileri sürmüştür.
"ÜZERİNDE OYNANAN GÖRÜNTÜLERİ MEDYAYA SERVİS ETTİ"
"Müşteki; üzerinde oynamalar, montajlar, ses kesintisi yaptığı görüntüleri medyaya servis etmiş ve dosyaya sunmuştur. Müştekinin bu şekilde hareket etmesinin nedeni ise; görüntülerde kesilmeyen, montajlanmayan ve ses kesintisi yapılan kısımlarda müştekinin de müvekkile karşı ettiği ağır hakaretler ve müvekkile karşı gerçekleştirmiş olduğu darp eyleminin yer almasıdır. Ancak müşteki bilinçli bir şekilde bu hususları gizleyerek olayın tek mağduru kendisiymiş gibi göstermek amacındadır.
"BALTA İLE EVİN ÖNÜNDE BEKLEDİ"
Müşteki kendini mağdur gibi göstermekle beraber oğlu ve kendisinin akşam vakti elinde balta ile Aytaç Ağırlar’ın evinin önünde beklediği resmi dilekçemiz ekinde sunuyoruz."
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