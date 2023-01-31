Habur Sınır Kapısı'nda feci darp! 2 görevli açığa alındı!

DHA

Şırnak'ta, Habur Sınır Kapısı´nda dün akşam gümrük muhafaza görevlileri tarafından bir kadın ve erkeğe uygulanan şiddet, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ERKEĞE DARP KADINA TEKME DHA'da yer alan habere göre görüntülerde gümrük muhafaza görevlilerinin yerde bir erkeği darp ettiği, buna tepki gösteren kadına da bir görevli tarafından tekme atıldığı yer aldı.

2 GÖREVLİ AÇIĞA ALINDI Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Şırnak Valiliği, 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığını duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI Valilikten yapılan açıklamada, "Habur Sınır Kapısı´nda 31.01.2023 günü yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olay ile ilgili olarak, Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır" denildi.

ŞIRNAK BAROSU: YASAL İŞLEMDE BULUNACAĞIZ Şırnak Barosu da olayla ilgili açıklama yaparak, "Sosyal medyaya yansıyan bir kısım görüntülerde Habur Sınır Kapısı´nda görevli gümrük muhafaza memurları tarafından bir çifte şiddet uygulandığı görülmektedir. Baromuz tarafından gerekli araştırmalar yapılmakta olup en kısa zamanda ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.