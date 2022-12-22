Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı!

DHA'da yer alan habere göre viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde öldüğü belirlenen kişinin Gökçe E. olduğu tespit edildi.

Babası cezaevinde olan Gökçe E.´nin bir süredir okul arkadaşlarına intihar edeceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.