Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı!

Kocaeli'nde yürekleri yakan olay, dün akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi.
VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ
DHA'da yer alan habere göre viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112'ye bildirdi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde öldüğü belirlenen kişinin Gökçe E. olduğu tespit edildi.
VİYADÜKTEN ATLADIĞI BELİRLENDİ
Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Gökçe E.´nin viyadükten atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Babası cezaevinde olan Gökçe E.´nin bir süredir okul arkadaşlarına intihar edeceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.