Ev arkadaşıydılar! Satırlı vahşet!

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Oba Mahallesi'nde, aynı evde yaşayan Ö.T. (30) ile Serhat Sadak (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
SATIRLA BİRÇOK YERİNDEN YARALADI
AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T, Sadak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden satırla yaraladı.
KOMŞULARI SAĞLIK EKİBİNİ ARADI
Sesleri duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sadak'ın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalıştığı inşaatın şantiyesinde yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.