Ev arkadaşıydılar! Satırlı vahşet!

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Oba Mahallesi'nde, aynı evde yaşayan Ö.T. (30) ile Serhat Sadak (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sadak'ın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Alanya Belediyesi morguna götürüldü.