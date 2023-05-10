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Eşini 14, kızını 28 kez bıçaklayıp öldürdü! Pişkin savunma!

Erzurum'da, boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşadığı eski eşi Ayşe İşlek ile kızı Tuba Kızıl'ı öldüren Erdal Kızıl'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Kızıl, mütalaaya karşı yaptığı savunmada, önceki savunmalarını tekrar ettiğini bildirerek, "Suçluyum ama psikolojim bozulmuştu. Pişmanım" diye kendini savundu

Giriş: 10.05.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Eşini 14, kızını 28 kez bıçaklayıp öldürdü! Pişkin savunma! - Erzurum haberleri
Eşini 14, kızını 28 kez bıçaklayıp öldürdü! Pişkin savunma!
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AA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Palandöken ilçesindeki evlerinde 23 Mart 2022'de, eski eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıl'ı (30) bıçakla öldüren Erdal Kızıl'ın 26 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne giderek eski eşi ve kızını öldürdüğünü, cesetlerin ikamette olduğunu söyleyerek olayda kullandığı bıçağı polislere teslim ettiği belirtildi.

AYRI AYRI AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

AA'da yer alan habere göre iddianamede, sanık Erdal Kızıl'ın, "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "Boşandığı eşi kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Erdal Kızıl'ın oğlu S.K. ile sanık avukatı katıldı. Tutuklu sanık Kızıl ise duruşmaya, Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

EŞİNİ 14, KIZINI 28 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Kızıl'ın eski eşi Ayşe İşlek'i 14, kızı Tuba Kızıl'ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünün sabit olduğundan "kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"SUÇLUYUM AMA PSİKOLOJİM BOZULMUŞTU"

Sanık Kızıl, mütalaaya karşı yaptığı savunmada, önceki savunmalarını tekrar ettiğini bildirerek, "Suçluyum ama psikolojim bozulmuştu. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Sanık avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmek amacıyla süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Kızıl'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlayabilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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