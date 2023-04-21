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Elbise, oyuncak bırakıp battaniye örttüler! Buruk bayram!

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da, depremden vefat edenlerin yakınları, mezarlıkları ziyaret ederken, hayatını kaybeden çocukların mezarlarına bazı kişisel eşyaları ve sevdikleri oyuncukları bırakıldı

Giriş: 21.04.2023 - 07:54 | Güncelleme: ABONE OL
BURUK BAYRAM! Depremde hayatını kaybeden çocukların mezarlarına elbise, oyuncak bırakıp battaniye örttüler... - Gündem haberleri
Elbise, oyuncak bırakıp battaniye örttüler! Buruk bayram!
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da, vefat edenlerin yakınları Ramazan Bayramı'nın arifesinde, Malatya Şehir Mezarlığı'na akın etti.

DUA EDİP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

DHA'da yer alan habere göre vatandaşlar, mezar başlarında dua ederek, gözyaşı göktü.

OYUNCAKLAR, ELBİSELER MEZARLARINA BIRAKILDI

Depremde ölen bazı çocukların mezarlarının üzerine battaniye örtülürken, bayramlıkları mezar taşlarına giydirildi, en sevdikleri oyuncakları da mezarlarına bırakıldı.

"BU BAYRAM BURUK" DEDİLER

Vefat edenlerin yakınları, bu bayramın çok buruk geçtiğini, Malatya'da bayram havasının olmadığını söyledi.

&Ccedil;ocukların mezarlarına battaniye &ouml;rtenler de oldu.
Çocukların mezarlarına battaniye örtenler de oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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