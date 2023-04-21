Elbise, oyuncak bırakıp battaniye örttüler! Buruk bayram!

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya 'da, vefat edenlerin yakınları Ramazan Bayramı'nın arifesinde, Malatya Şehir Mezarlığı'na akın etti.

DHA'da yer alan habere göre vatandaşlar, mezar başlarında dua ederek, gözyaşı göktü.

Depremde ölen bazı çocukların mezarlarının üzerine battaniye örtülürken, bayramlıkları mezar taşlarına giydirildi, en sevdikleri oyuncakları da mezarlarına bırakıldı.

Çocukların mezarlarına battaniye örtenler de oldu.

Vefat edenlerin yakınları, bu bayramın çok buruk geçtiğini, Malatya'da bayram havasının olmadığını söyledi.