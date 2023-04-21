Elbise, oyuncak bırakıp battaniye örttüler! Buruk bayram!

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da, depremden vefat edenlerin yakınları, mezarlıkları ziyaret ederken, hayatını kaybeden çocukların mezarlarına bazı kişisel eşyaları ve sevdikleri oyuncukları bırakıldı
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BURUK BAYRAM! Depremde hayatını kaybeden çocukların mezarlarına elbise, oyuncak bırakıp battaniye örttüler... - Gündem haberleri/son-dakika-haberleri-elbise-oyuncak-birakip-battaniye-orttuler-buruk-bayram-3584879
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