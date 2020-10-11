Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı!

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Türkiye, araştırma gemisi Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de Meis Adası'nın güneyi için 22 Ekim saat 21.00'e kadar yeni Navtex yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiği gerekçesiyle yeni bir NAVTEX ilan etmişti.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DAN KARŞILIK NAVTEX İLANI

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etmişti. Türkiye'de buna karşılık 28 Ekim'de atış eğitimleri için NAVTEX duyurusunda bulunmuştu.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.