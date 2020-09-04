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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de artan gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i yalanladı. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Yunanistan NATO arabuluculuğu konusunda yalan söyleyerek bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi. Biz Türkiye olarak her zaman diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın kabul etmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın haksız olduğunu Avrupa Birliği ülkeleri de biliyor, Yunanistan'ı kışkırtan Fransa. Macron ne yapacağını şaşırdı" dedi.