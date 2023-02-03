Cansız bedeni toprağa gömülü bulunmuştu! Ağabeyi de gözaltında!

İlhan Akbulut'un ölümüyle ilgili, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri çalışma başlattı. Arama sonucu Akbulut, Armutlu ile Kazıkkaya köyleri arasındaki bir köprü altında toprağa yarı gömülü halde ölü olarak bulundu.