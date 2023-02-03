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Cansız bedeni toprağa gömülü bulunmuştu! Ağabeyi de gözaltında!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolduktan 6 gün sonra cansız bedeni toprağa yarı gömülü bulunan 26 yaşındaki İlhan Akbulut'un ölümüyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Akbulut'un ağabeyinin de olduğu öğrenildi

Giriş: 03.02.2023 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
Cansız bedeni toprağa gömülü bulunmuştu! Ağabeyi de gözaltında! -Güncel haberler
Cansız bedeni toprağa gömülü bulunmuştu! Ağabeyi de gözaltında!
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AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kazıkkaya köyünde, 6 gün önce kaybolan 26 yaşındaki İlhan Akbulut'un ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

TOPRAĞA YARI GÖMÜLÜ CANSIZ BULUNDU

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri çalışma başlattı. Arama sonucu Akbulut, Armutlu ile Kazıkkaya köyleri arasındaki bir köprü altında toprağa yarı gömülü halde ölü olarak bulundu.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde, araştırma yapıldı. Akbulut'un av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edildi.

JASAT ÇALIŞMA BAŞLATTI

İlhan Akbulut'un ölümüyle ilgili, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

AĞABEYİ İLE BİRLİKTE 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, Akbulut'un ağabeyi E. Akbulut'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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