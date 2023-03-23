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Brezilyalı modele silahlı saldırı!

İstanbul'da, kargo teslimatı yapma bahanesiyle iletişim kuran şüpheli, iş yerinin önünde buluştuğu Brezilyalı model Diogo Da Silva Joaquım'a silahlı saldırıda bulundu. Brezilyalı model bacağından ve kolundan yaralanırken, şüpheli kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı ile ilgili konuşan Brezilyalı model, "Türkiye'de böyle bir şey yaşadığım için şaşkınım" dedi

Giriş: 23.03.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da Brezilyalı model Diogo Da Silva Joaquım'a silahlı saldırı! - Güncel haberler
Brezilyalı modele silahlı saldırı!
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DHA

Brezilyalı Diego Da Silva Joaquım (30), 3 yıl önce İstanbul'a yerleşti. Burada modellik yapan Diogo,15 Mart Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

"KARGONUZ VAR" MESAJI GELDİ

DHA'da yer alan habere göre Diogo Da Silva'ya whatsapp üzerinden yabancı bir numaradan 'kargonuz var' şeklinde mesaj geldi. Diogo Da Silva, evde olmadığını iş yerinde olduğunu belirtince numara üzerinden mesaj atan şüpheli, iş yerine kargosunu bırakabileceğini söyledi.

KAFASINDA KASK VARDI, ART ARDA ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine Diogo Da Silva, iş yeri adresinin konumunu attı. Bir süre sonra adrese gelen şüpheli, Diogo Da Silva'yı kargosunu alması için dışarı çağırdı. Diogo dışarı çıktığı anda, kafasında kask olan şüpheli silahla art arda ateş etti.

3 KURŞUNLA YARALANDI

Diogo Da Silva, saldırıdan kaçmaya çalışsa da kurşunlardan ikisi bacağına, biri koluna isabet ederek yaralandı. Brezilyalı model hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden taburcu olan Diogo, daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIĞIM İÇİN ŞAŞKINIM"

Koltuk değnekleri ile evde yaşamını sürdüren Diego Da Silva, "Türkiye'de böyle bir şey yaşadığım için şaşkınım" dedi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Diego Da Silva, "Türk polisine ve adaletine güvenim tam. Şüphelinin kısa sürede yakalanacağına inanıyorum" diye konuştu.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Brezilyalı modelin silahlı saldırıya uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Diogo'nun sokağın başına geldiğinde şüphelinin bir anda ateş etmesi sonucu bacağından vurulduğu ve sekerek oradan kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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