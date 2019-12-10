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Kalça kırığı ameliyat olduktan sonra sol dizinde kırık olduğu ortaya çıkan 68 yaşındaki Dursun Karakuş, ikinci ameliyatın ardından hayatını kaybedince ailesi suç duyurusunda bulundu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un 1 Nolu Bostancı Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Dursun Karakuş, evde tuvalete giderken dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Karakuş'un kalçasının kırıldığı belirlendi. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hastaneye ziyarete giden Gül Karakuş, babasının sol dizinde çökme olduğunu gördü. Doktorlara sorduğunda 'Bilmiyoruz' yanıtı aldı. Yapılan tetkiklerde Dursun Karakuş'un dizinin kırık olduğu ortaya çıktı.

İKİNCİ AMELİYAT SONU OLDU

Doktorlar, ailenin izni ile ikinci ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyattan çıkan Dursun Karakuş, komaya girdi. Yoğum bakım ünitesinde geçen bir haftanın ardından hayatını kaybeden Dursun Karakuş, Sürmene'de toprağa verildi. Karakuş'un kızı Gül Karakuş, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, suç duyurusunda bulundu.

"SEDYEDEN Mİ DÜŞÜRDÜLER?"

Gül Karakuş, "Hastaneye getirdik, bize 'Kalça kırığı var' dediler. Başka bir şeyi yoktu. Ziyaret sırasında sol dizinde çökme olduğunu gördüm. Ne olduğunu sordum. Doktorlar cevap veremediler. Kırık olsa bize söylerlerdi. Sedyeden mi düşürdüler, bilmiyoruz. Yatakta yatan adamın dizi nasıl kırılır? Hastaneye girişte sağlam olan bacağı yatakta nasıl kırıldı? Babam ikinci ameliyatı kaldıramadı" dedi.

Savcılık, Yükseköğretim Kanunu'na göre soruşturma için dosyayı KTÜ'ye gönderdi.