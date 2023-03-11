Bankaları seçtiler! 9 ilde 23 gözaltı! 100 milyon TL'lik dolandırıcılık!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos cihazları aracılığıyla usulsüz işlem yaparak bazı bankaları dolandıran bir şebeke olduğunu tespit etti.

Operasyonlarda, 31 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 8 pos cihazı, çok sayıda farklı bankalara ait kredi kartları, 400 bin lira, 49 sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.