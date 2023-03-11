Bankaları seçtiler! 9 ilde 23 gözaltı! 100 milyon TL'lik dolandırıcılık!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos cihazları aracılığıyla usulsüz işlem yaparak bazı bankaları dolandıran bir şebeke olduğunu tespit etti.
9 İLDE 31 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
DHA'da yer alan habere göre ekipler, 31 şüphelinin İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ, Tunceli'de kaldığı adreslere eş operasyon düzenledi.
POS CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda, 31 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 8 pos cihazı, çok sayıda farklı bankalara ait kredi kartları, 400 bin lira, 49 sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.