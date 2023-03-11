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Bankaları seçtiler! 9 ilde 23 gözaltı! 100 milyon TL'lik dolandırıcılık!

İstanbul merkezli 9 ilde, usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda pos cihazı bulundu

Giriş: 11.03.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Bankaları seçtiler! 9 ilde 23 gözaltı! 100 milyon TL'lik dolandırıcılık! - En son haberler
Bankaları seçtiler! 9 ilde 23 gözaltı! 100 milyon TL'lik dolandırıcılık!
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DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos cihazları aracılığıyla usulsüz işlem yaparak bazı bankaları dolandıran bir şebeke olduğunu tespit etti.

9 İLDE 31 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre ekipler, 31 şüphelinin İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ, Tunceli'de kaldığı adreslere eş operasyon düzenledi.

POS CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 31 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 8 pos cihazı, çok sayıda farklı bankalara ait kredi kartları, 400 bin lira, 49 sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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