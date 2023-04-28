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Baldıza mesaj ölümle bitti!

Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Sosyal medyadan baldızına mesaj atıldığı iddia edilen Hamdullah Güzel ile rahatsızlık verdiği ileri sürülen Adem E., tartıştı. Tartışmanın ardından darp edilen Hamdullah Güzel, Adem E.'nin kuzeni Celal E., tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Giriş: 28.04.2023 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Baldıza mesaj ölümle bitti! - Adana haberleri
Baldıza mesaj ölümle bitti!
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AA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde, Hamdullah Güzel (26), baldızına sosyal medyadan mesaj göndererek rahatsızlık verdiği iddiasıyla Adem E. (24) ile tartıştı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından ikili arasında kavga çıktığı ve bu sırada Hamdullah Güzel'in tabancayla rastgele ateş ettiği öne sürüldü.

DARP EDİP SİLAHLA VURDULAR

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Adem E'nin, kuzenleri Hasan E. (27) ve Mehmet E. (33) ile Güzel'i darp ettiği, Celal E'nin (31) de pompalı tüfekle yaraladığı iddia edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinin yakınındaki bir özel hastaneye kaldırılan Hamdullah Güzel müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Hamdullah G&uuml;zel.
Hayatını kaybeden Hamdullah Güzel.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliler Adem E. ile 3 kuzenini yakaladı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Celal E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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