Baldıza mesaj ölümle bitti!

AA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından ikili arasında kavga çıktığı ve bu sırada Hamdullah Güzel'in tabancayla rastgele ateş ettiği öne sürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Adem E'nin, kuzenleri Hasan E. (27) ve Mehmet E. (33) ile Güzel'i darp ettiği, Celal E'nin (31) de pompalı tüfekle yaraladığı iddia edildi.

Olay yerinin yakınındaki bir özel hastaneye kaldırılan Hamdullah Güzel müdahalelere rağmen kurtarılamadı.