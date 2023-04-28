Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Sosyal medyadan baldızına mesaj atıldığı iddia edilen Hamdullah Güzel ile rahatsızlık verdiği ileri sürülen Adem E., tartıştı. Tartışmanın ardından darp edilen Hamdullah Güzel, Adem E.'nin kuzeni Celal E., tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
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Son dakika haberi: Baldıza mesaj ölümle bitti! - Adana haberleri/son-dakika-haberleri-baldiza-mesaj-olumle-bitti-adana-haberleri-3587090
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