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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ile oğul 1 saat arayla öldü! - Gaziantep haberleri

        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!

        Gaziantep'te, insanı şoke eden bir olay yaşandı. İslahiye ilçesinde, 56 yaşındaki Ökkeş Yıldız ile 90 yaşındaki babası Davut Yıldız tedavi gördükleri hastanede, 1 saat arayla yaşamını yitirdi. Baba- oğul yan yana toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:10 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:17
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        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesi, Kaleobası Mahallesi'nde yaşayan Ökkeş Yıldız (56), dün sabah saatlerinde kanser tedavisi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi´nde hayatını kaybetti.

        OĞUL KANSERDEN, BABA YAŞLILIKTAN ÖLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre oğlunun ölümünden habersiz olan babası Davut Yıldız (90) ise deprem nedeniyle gittiği İstanbul'da yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        1 saat arayla ölen baba-oğul bugün getirildiği Kaleobası Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardında mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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        #gaziantep
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