Bolu'da tüyler ürperten olay, dün saat 15.00 sıralarında, İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Ekrem Üreten (46) ile oğulları Erhan (24) ve Ersan (23) Üreten, araçlarını yıkatmak için oto yıkama dükkanına gitti. Baba ve 2 oğlu, burada borç nedeniyle husumetli oldukları Kenan Ünen ile karşılaştı.

Baba ile oğulları kanlar içinde yere yığılırken, bu sırada bölgeden geçen, olay ile ilgisi bulunmayan Osman G.'ye (17) de saçma isabet etti.

Yaralılardan Erhan Üreten hastanede kurtarılamadı. Baba ile diğer oğlunun durumunun ağır olduğu, Osman G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

"EKREM BANA SALDIRDI"

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi Siyama köyü mevkiinde yakaladı. Gözaltına alınan Kenan Ünen'in emniyetteki ifadesinde, "Olay sırasında önce tartıştık. Ardından Ekrem bana saldırdı. Ben de ona karşılık verince oğulları da bana saldırdı. Kendimi korumak için otomobilimde bulunan pompalı tüfekle önce havaya ardından da rastgele ateş açtım. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Amacım kendimi korumaktı" dediği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Ekrem Üreten ile Kenan Ünen'in önce tartışıp daha sonra ise kavga ettiği anlar yer aldı. Kavgaya Ekrem Üreten'in oğullarının da katılması ve sonrasında Kenan Ünen'in ateş açarak 4 kişiyi vurduğu anlar saniye saniye kaydedildi.