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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Bolu haberleri: Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!

        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!

        Bolu'da, Kenan Ünen'in, pompalı tüfekle ateş açarak 46 yaşındaki Ekrem Üreten ve küçük oğlu 23 yaşındaki Ersan Üreten'i ağır yaraladığı, büyük oğlu 24 yaşındaki Erhan Üreten'i ise öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kenan Ünen'in emniyetteki ifadesinde, "Kendimi korumak için otomobilimde bulunan pompalı tüfekle önce havaya ardından da rastgele ateş açtım. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Amacım kendimi korumaktı" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:54 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:22
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        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
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        Bolu'da tüyler ürperten olay, dün saat 15.00 sıralarında, İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi.

        HUSUMETLİLERİYLE KARŞILAŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre Ekrem Üreten (46) ile oğulları Erhan (24) ve Ersan (23) Üreten, araçlarını yıkatmak için oto yıkama dükkanına gitti. Baba ve 2 oğlu, burada borç nedeniyle husumetli oldukları Kenan Ünen ile karşılaştı.

        POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        Baba ve 2 oğluna ateş açan Kenan Ünen.
        Baba ve 2 oğluna ateş açan Kenan Ünen.

        Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kenan Ünen, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle baba ile 2 oğluna ateş açtı.

        YOLDAN GEÇEN BİR KİŞİ DE VURULDU

        Baba ile oğulları kanlar içinde yere yığılırken, bu sırada bölgeden geçen, olay ile ilgisi bulunmayan Osman G.'ye (17) de saçma isabet etti.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Olayın ardından Kenan Ünen kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

        Yaralılardan Erhan Üreten hastanede kurtarılamadı. Baba ile diğer oğlunun durumunun ağır olduğu, Osman G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        "EKREM BANA SALDIRDI"

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi Siyama köyü mevkiinde yakaladı. Gözaltına alınan Kenan Ünen'in emniyetteki ifadesinde, "Olay sırasında önce tartıştık. Ardından Ekrem bana saldırdı. Ben de ona karşılık verince oğulları da bana saldırdı. Kendimi korumak için otomobilimde bulunan pompalı tüfekle önce havaya ardından da rastgele ateş açtım. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Amacım kendimi korumaktı" dediği öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Ekrem Üreten ile Kenan Ünen'in önce tartışıp daha sonra ise kavga ettiği anlar yer aldı. Kavgaya Ekrem Üreten'in oğullarının da katılması ve sonrasında Kenan Ünen'in ateş açarak 4 kişiyi vurduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

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