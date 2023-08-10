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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da karı koca silahlı öldürüldü! - Son dakika haberleri

        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!

        Antalya'nın Serik ilçesinde, 50 yaşındaki Ercan Bayat ve eşi 48 yaşındaki Elif Bayat, silahla başlarından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:54
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        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
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        Antalya'da bir beton firmasında çalışan Ercan Bayat'a (50) işe gitmediği için ulaşamayan arkadaşları, komşularından evlerine bakmalarını istedi.

        İKİSİ DE BAHÇEDE CANSIZ BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre Yeni Mahalle'de tek katlı eve giden komşuları, bahçede Bayat ile eşi Elif Bayat'ı (48) başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu.

        TABANCA KOCANIN ELİNDEYDİ

        Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede Bayat çiftinin ölü olduğu belirlendi. Tabancanın da Ercan Bayat'ın elinde olduğu görüldü.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bayat çiftinin cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Elif Bayat'ın da Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
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