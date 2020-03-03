03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi JamesJeffrey’i taşıyan uçak öğle saatlerinde Hatay’a indi. Amerikalı yetkililer, ilk olarak BM’nin yardımlarının Suriyelilere dağıtıldığı Reyhanlı’daki lojistik merkezine giderek aralarında İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock’un da bulunduğu BM yetkililerinden buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Craft ve Jeffrey’e Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da eşlik etti.
Craft, burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın yerinden edilmiş kişilerin durumunu görmek ve endişelerini ifade etmek üzere kendisini Türkiye’ye gönderdiğini söyledi.
"ESAS OLAN KALICI ATEŞKES"
Yardımların Suriye içine ulaştırılması için sınırın açık kalmasının önemine işaret eden Craft, "İnsani yardımların ulaştırılması bu zor duruma sadece bir cevaptır ama esas olan kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır." dedi.
Craft, ABD olarak Suriyelilere ulaştırılmak üzere 180 milyon dolarlık ek fon sağladıklarını açıkladı. Craft, "Diğer ülkelere de yardımları artırma çağrısı yapıyoruz." dedi.
İnsani dramın sorumlusunun Esed rejimi olduğunu belirten Craft, "Bu Esed rejiminin planladığı bir durum. Bu çok acımasız ve vahşi. Rusya ve Esed rejimine bir an önce ateşkes ilan etmelerini istemeliyiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Suriyeliler için yaptığı yardımları da değerlendiren Craft, "Türkiye önemli bir yükü sırtlandığı ve Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşıladığı için müteşekkiriz. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan da Başkan Trump ile ülkelerimizin soruna bir çözüm bulması için görüşüyor. Bunun için de müteşekkiriz." diye konuştu.
İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da BM olarak ABD’ye ve Türkiye’ye yardımları için teşekkürlerini iletti. Lowcock, "Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü olmasaydı yardım faaliyetlerini bu şekilde yürütemezdik. Türkiye inanılmaz derecede cömert davranıyor." dedi.
BM: TÜRKİYE ÇOK İYİ İŞ BİRLİĞİ SERGİLİYOR
Mark Lowcock, Craft ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada ise Suriye’nin İdlib iline günde 50 tır dolusu insani yardım gönderdiklerini, bunu 100’e çıkardıklarını, bunu daha da artırmak için Türk yetkililerle görüştüklerini söyledi.
Lowcock, İdlib’e yönelik saldırılar nedeniyle son aylarda Afrin’e doğru büyük hareketlilik olduğunu, yüz binlerce kişinin İdlib’den kaçarak kuzeye yöneldiği bilgisini paylaştı.
İnsani yardıma ihtiyacın büyük olduğunu ve yerlerinden edilen 1 milyona yakın kişinin yarıya yakınını çocuk ve bebeklerin oluşturduğunu belirten Lowcock, gönderilen yardım malzemeleri arasında çadırlar, gıda, ısınma gereçleri gibi malzemeler bulunduğunu aktardı.
Lowcock, şu ana kadar yerinden edilmiş kişilerin sadece yüzde 9’una yardım ulaştırabildiklerini söyledi.
Lowcock, yardım tırlarını gönderirken BM Güvenlik Konseyi’nden aldıkları yetki gereğince taraflara sadece bilgilendirme yaptıklarını, izin almak için başvurmadıklarını ifade etti.
BM’nin İdlib’e yönelik yardımlarının yılda 1 milyar dolarlık bir program olduğunu vurgulayan Lowcock, bunun sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizdi.
Lowcock, "Türk yetkililer tüm yardım dağıtım süreçlerinde aşırı derecede iyi bir iş birliği sergiliyor." diye konuştu.
ABD'li heyet, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü.
Craft ve Jeffrey, gün içinde Suriyelilerin kaldığı bir kampı da ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek ve insani yardımların Suriyelilere sınırdan geçirilerek ulaştırılmasına yönelik çalışmaları yerinde görecek.
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