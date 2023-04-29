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Haberler Gündem 3. Sayfa 13 yaşında kan davası: 7 kez bıçaklayıp öldürdü! - Son dakika gündem haberleri

7 kez bıçaklayıp öldürdü! 13 yaşında kan davası!

Giriş: 29.04.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
13 yaşında kan davası: 7 kez bıçaklayıp öldürdü! - Son dakika gündem haberleri
7 kez bıçaklayıp öldürdü! 13 yaşında kan davası!
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DHA

Erzurum'da olay, dün saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Yaralama suçundan 8 kaydı bulunan M.A.Y.Ç. (13), geçen yıl eylül ayında ağabeyi Mazlum Çelik'i pompalı tüfekle bacağından vurup yaralayan Mustafa Dalga (20) ile tartıştı.

GÖĞSÜNDEN, KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLADI

Hayatını kaybeden Mustafa Dalga.
Hayatını kaybeden Mustafa Dalga.

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y.Ç., yanındaki bıçağı çekip, Dalga'yı göğüs, koltuk altı ve sırtından yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

13 yaşındaki katil zanlısı M.A.Y.&Ccedil;.
13 yaşındaki katil zanlısı M.A.Y.Ç.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Dalga, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin M.A.Y.Ç. olduğunu tespit etti.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

M.A.Y.Ç., kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Dalga´nın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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