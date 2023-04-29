7 kez bıçaklayıp öldürdü! 13 yaşında kan davası!

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y.Ç., yanındaki bıçağı çekip, Dalga'yı göğüs, koltuk altı ve sırtından yaraladı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin M.A.Y.Ç. olduğunu tespit etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Dalga, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.