DHA

İstanbul'da Pendik, Tuzla ve Kartal başta olmak üzere çeşitli ilçelerinde çok sayıda araç çalınmasının üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi, mağdurların ifadeleri alındı. Araçların çalınma yöntemi belirlendi.

ARAÇLARIN BEYİNLERİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR

DHA'da yer alan habere göre hırsızların, park halindeki otomobillerin camlarını kırıp kilidini açtıktan sonra kaputun içerisinden beyinlerini değiştirdikleri araçları tamirhaneye götürüp parçaladıkları tespit edildi. Bunun üzerine oto hırsızlık polisi, şebeke lideri “Cin Ali" lakaplı Ali A.(56) olduğunu belirledi.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Geçtiğimiz salı günü İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tokat ve Kocaeli'nde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanırken Ali A. çaldığı araçlardan biriyle kaçmaya başladı. Ali A. kaçarken kaza yaptı, girdiği sazlıkta yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

48 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Sevk esnasında şüphelilerden biri, “Ben hırsız değilim, diğerlerine sorun" dedi. Operasyonda evde geçirilen çok sayıda plaka, 2 bin lira değerindeki kadran ve araç beyinlerini değiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen 48 araç ise Ataşehir'de bir otoparka götürüldü.