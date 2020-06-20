Kahramanmaraş'ın Merkez Onikişubat ilçesi Çınarpınar Mahallesi Musalı mevkiindeki bağ evinde, 19 Kasım 2014'de Ali (73) ve eşi Emine Demir'i (69) başlarına sert cisimle vurup sonra da yakarak öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Ahmet Karapınar'ın izini süren Cinayet Bürosu ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yusuf Hacılı Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenledi.
CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
AA'da yer alan habere göre alınan bilgiye göre, kendisini başka isimle tanıtan Ahmet Karapınar'ın gerçek kimliği, parmak izinden belirlendi. Sorguya alınan zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti.
BAŞLARINA TAKOZLA VURUP ÖLDÜRDÜ
Zanlı ifadesinde, öldürdüğü çiftin evinin yakınındaki arazide tarihi eser aradıklarını, çiftin kendisini eve çağırdığını, aralarında tartışma çıktığını, her ikisinin de başlarına defalarca takozla vurarak öldürdüğünü söyledi. Daha sonra üzerlerine gaz lambasındaki gazyağını dökerek yaktığını anlattı.
2016'DA ADLİ KONTROLLE BIRAKILMIŞTI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2014 yılında meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, 12 Mayıs 2016'da, "canavarca hisle ve planlayarak öldürmek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
2001'DE DE BİR KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ
Bu arada tutuklanan zanlının, 2001'de Muğla'da yine aynı yöntemle bir kişinin başını balyozla ezerek öldürdüğü ve cezaevinde yattığı da tespit edildi.
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