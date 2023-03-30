2 kişiyi öldürdü! Saplantılı cani!

İstanbul Maltepe'de eski sevgilisinin babasının evine giden 37 yaşındaki Hüseyin Dirlik, eski sevgilisinin babasına ve kardeşine kurşun yağdırdı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Dirlik, saldırının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Baba ile oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
İstanbul'da olay, önceki gün saat: 23.00 sıralarında, Maltepe Zümrütevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Dirlik (37) ile Tuğba Demirbaş (36) bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı.
GENÇ KADIN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre yaklaşık bir hafta önce ise Tuğba Demirbaş´ın şikayeti üzerine Hüseyin Dirlik´e uzaklaştırma kararı verildi.
MUTFAK KAPISINDAN EVE GİRDİ
Önceki akşam Hüseyin Dirlik, Tuğba Demirbaş´ın ailesinin Maltepe'de yaşadığı eve geldi. Mutfak kapısından içeri giren Dirlik, eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başladı.
BABA VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dirlik üzerinde bulunan silahla baba ve oğluna ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Baba ve oğlunu vuran Hüseyin Dirlik olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba-oğul yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SEYRANTEPE'DE YAKALANDI
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Dirlik, Seyrantepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Dirlik´in verdiği ifadesinde Tuğba Demirbaş ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.
"EVDE KATLİAM YAPMIŞ"
Bir aile yakını ise, "Aralarında sorunlar varmış. Evde katliam yapmış. Başsağlığı dilemek için geldim. Baba ve oğlunu vurmuş. İkisi de yaşamını yitirdi" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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