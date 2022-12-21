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2 kardeşin öldüğü kavganın nedeni "Pes" dedirtti!

Adana'da, 30 yaşındaki Müslüm Bora'nın av tüfeğiyle 37 yaşındaki Vahit ve kardeşi 28 yaşındaki Emrah Kara'yı öldürdüğü kavganın detayları ortaya çıktı. Emrah Kara'nın, otomobiliyle seyir halindeki Bora'nın yeğeni Ali Can A.'nın önünü kesip, "Sokaktan hızlı geçme" diyerek tepki gösterdiği, bu nedenle kavga ettikleri ve aralarında husumet oluştuğu öğrenildi

Giriş: 21.12.2022 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
2 kardeşin öldüğü kavganın nedeni
DHA

Adana'da olay, 14 Aralık günü saat 15.00 sıralarında, Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde meydana geldi. Vahit (37) ile kardeşi Emrah Kara (28), husumetli oldukları Müslüm (30), kardeşi Ferdi Bora ve yeğeni Ali Can A. (22) ile trafikte karşılaştı.

AV TÜFEĞİYLE ARAÇTAN İNDİ

DHA'da yer alan habere göre taraflar arasında tartışma çıkınca otomobilden inen Vahit ile Emrah Kara, şüphelilerin aracına doğru koştu. Bu sırada arka koltukta oturan Müslüm Bora, av tüfeğiyle araçtan indi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Emrah Kara'nın tabancayla açtığı ateşte ayağından yaralanan Müslüm Bora, av tüfeğiyle karşılık verdi. Vahit Kara başına, Emrah Kara ise göğsüne isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheliler kaçarken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kara kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

ODUNLUKTA SAKLANMIŞLAR

Şüpheliler ise caddedeki evin odunluğuna saklandı. Ali Can A., cep telefonuyla babası Ali A.'yı arayıp, yardım istedi. Daha sonra Ali Can A., Ali A. ve Ferdi Bora, yaralı Müslüm Bora'yı Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne bırakıp, kent merkezine kaçtı. Polis, kaçan 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Müslüm Bora da tedavisi sonrası emniyete götürüldü.

"SOKAKTAN HIZLI GEÇME" KAVGASI

Öte yandan Emrah Kara'nın, geçen ay otomobiliyle seyir halindeki Ali Can A.'nın önünü kesip, "Sokaktan hızlı geçme" diyerek tepki gösterdiği, bu nedenle kavga ettikleri ve aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Ayrıca Kara kardeşlerin, Ali Can A.'nın şikayetini geri çekmesi için Müslüm ve Ferdi Bora'yı darp ettikleri öne sürüldü.

"TÜFEĞİ KORKUTMAK İÇİN ÇIKARDIM"

Müslüm Bora da ifadesinde, "Trafikte önümüzü kesip, sopa ve tabancayla araçtan indiler. Yanımda yengem ve çocuğu oturuyordu. Ben de korkutmak için tüfeği çıkardım. İstemeyerek öldürdüm, pişmanım" dedi.

İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm ile Ferdi Bora, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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