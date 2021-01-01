İşte en güncel koronavirüs tablosu!

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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Türkiye yeni yıla koronavirüs salgını nedeniyle evinde girdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedbirlerinin vaka sayısında düşüşü sağladığını belirtiyor. 1 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? İşte son dakika koronavirüs haberleri...

1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

1 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

31 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi. Test sayısı 24 milyon 504 bin 567'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652, vefat sayısı 20 bin 881, ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4 binin altına indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız."

SinoVac firması tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisi dün Çin'den Türkiye'ye getirildi. Aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki incelemesi 14 gün sürecek. Olumlu sonuç alınması halinde aşının uygulanmasına başlanacak.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı.

Sağlık Bakanlığınca temin edilen grip aşılarının eczanelerden vatandaşlara ücretsiz verileceği, bunun için vatandaşların daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmalarının gerektiği belirtildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte Kovid-19 vaka sayısının kasım ayına göre yüzde 85 civarında azaldığını bildirdi.

Muğla ve turistik ilçelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde, bulvar ve meydanlara tüm girişlerin sınırlandırılmasına karar verildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşların desteğiyle yoğun bakım doluluk oranının yüzde 44'e düştüğünü bildirdi.

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 110 kişiye 146 bin 928 lira para cezası uygulandı.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında son iki günde 72 ev karantinaya alındı.

Aksaray'da Kovid-19 tedbirlerine uymayarak mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza verildi.

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 5 jandarma personeli, "immün plazma" tedavisi için kan bağışında bulundu.

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle ve burundan sürüntü almadan yapabilen nanoteknoloji temelli tanı sistemi geliştirildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 303 kişiye para cezası kesildi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 83 milyon 448 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 819 bini, iyileşenlerin sayısı 59 milyon 109 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 20 milyon 225 bini, Hindistan'da 10 milyon 282 bini, Brezilya'da 7 milyon 635 bini ve Rusya'da 3 milyon 159 bini aştı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde salgına karşı alınan tedbirler sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

İspanya'da 100 yıldan fazla süredir Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda yapılan geleneksel yılbaşı kutlaması, salgın nedeniyle iptal edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgınla mücadelenin bu yüzyılın siyasi, sosyal ve ekonomik bir görevi olduğunu bildirdi.

Fransa'da bir kişide, Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlandığı belirtildi.

Danimarka İlaç Ajansı, 13 binden fazla kişiye Pfizer/Biontech'in aşısı Comirnaty uygulandığını ve 17 kişide yan etki tespit edildiğini duyurdu.

Çin, Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının koşullu kullanımına izin verdi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19'un İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Şangay'da rastlandığını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ülke içinde 15 milyon doz aşı üretmek için Çinli firma Sinovac Biotech'ten aşı ham maddesi satın alınacağını duyurdu.

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, zengin ülkelerin aşıları stoklamasının ahlaki krize yol açabileceği uyarısında bulunarak, kıtada geniş çaplı bir aşılama programının başlamasının Nisan 2021'i bulabileceğini söyledi.