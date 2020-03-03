Kazada, Muhammet Öztürk (66) idaresindeki 53 RT 661 plakalı otomobil, Yağlıdere-Alucra kara yolu Ümütbükü köyü Çatak köprüsü mevkisinde yoldan çıkarak dereye devrildi.

AA'nın haberine göre, kazada, sürücü Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.