İstanbul'da Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde 11 Ekim 2019’da meydana gelen cinayet iddiaya göre şöyle meydana gelmişti;

Şüpheli Yavuz Sümter ve olayda hayatını kaybeden Kaan Erol olay günü nöbetçiydi. İddiaya göre doktor odasında nöbet nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçakla Kaan Erol’u defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan Kaan Erol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli Yavuz Sümter ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli Yavuz Sümter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilirse Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.