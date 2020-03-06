06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da canice öldürülmüştü.
Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme herhangi bir indirimde uygulamadı. Mahkemenin bu karanını gerekçesini de tamamladı.
“O SAVUNMA SANIĞI KURTARMA DÖNÜK”
Sanık Hikmet ve Avukatı Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın savunmaları kamuoyunda çok tepki çekmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında tepki çeken bu savunmaya “itibar edilmediği” aktarıldı. Sanığın mahkemeye kadar gelinen süreçte hiçbir ifadesinde Damar ile ilişkisi olduğuna dair beyanda bulunmadığına dikkat çekildi. Sanık ve avukatının bu savunmasının “hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve sanığı suç ve cezadan kurtarmaya dönük olduğu” vurgulandı.
“CİNAYETİN VEHAMETİ GEREĞİ İNDİRİM YAPILMADI”
Gerekçeli kararda sanık hakkında herhangi bir indirim yapılmamasına ilişkin de “Sanığın fiilden sonraki ve mahkememizce yapılan yargılama sürecindeki davranışları, suç işleme konusundaki eğilimi maktuleyi sırtından 2 kez vurduktan sonra 9’u öldürücü 17 kez bıçaklaması, olay yerinden kaçması, olayın işleniş içimi ve vahameti gerekçesiyle indirime gerek görülmedi” denildi. Kararda sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğine dair şartlarının oluşmadığı da ifade edildi.
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