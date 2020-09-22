İBB’nin Taksim Meydanı için düzenlediği kentsel tasarım yarışması sonuçlandı. 6 ay süren maratonda 3 proje finale kaldı. Bağımsız jürinin seçtiği 3 proje halk oylamasına sunulacak ve böylece hangi projenin uygulanacağına karar verilecek.
Üç projenin görselleri de ortaya çıktı
İBB henüz projelerin içeriklerini açıklamadı ama ben İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’la konuşup projelerin detaylarını öğrendim. Mahir Polat, Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nda finale kalan projeleri şöyle anlattı:
İŞTE 3 PROJE
‘6 ay boyunca çalıştık. 140 proje yarıştı. Bağımsız jüri 2 aşamalı yarışmada önce 20 proje belirledi, ardından da 3 proje seçildi. Projeler rumuzla yarıştı, jüri proje sahiplerinin isimlerini bilmeden değerlendirdi. Seçilen 3 proje halk oylamasına, idare ve tekrar jüri oylamasına girecek.
Bu değerlendirmeler sonucunda da 1. seçilecek. Hangi proje seçilirse seçilsin kesin olan şu ki Taksim Meydanı zemini artık beton olamayacak, daha yeşil olacak ama saksı değil ağaç. Taksim Meydanı’nın altı tünel olduğundan toprak alanlar tespit edildi ve ağaçlar o noktalara dikilecek.
Taksim Meydanı artık yeşil, insani ve estetik olacak. 3 projeden biri ‘obruk’ olarak adlandırdığımız proje. AKM’nin önünden meydana uzanan bir obruk ve yeşillendirilmiş alan. 2. proje; Gezi Parkı ve meydanı birleştiriyor. 3. projede ise yeraltındaki tünel üste çıkıyor, yeraltı kültür-sanat merkezine dönüştürülüyor.’
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