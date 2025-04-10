Konya'da olay, Seydişehir ilçesi, Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak'ta, tek katlı bir evde meydana geldi.

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

Öldürülen Ali Güneş.

DHA ve İHA'daki habere göre, Seyit Ali D. ve Ali Güneş evde birlikte alkol alıp bir şeyler yedikten sonra evden ayrılan Seyit Ali D. aracına binerek gitti. Bir süre sonra tüfek ile eve geri gelen Seyit Ali D. ile Ali Güneş arasında tartışma çıktı.