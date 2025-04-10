Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Seyit Ali D., birlikte yemek yedikten sonra çıkan tartışmada Ali Güneş'i, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Karakola teslim olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Konya'da olay, Seydişehir ilçesi, Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak'ta, tek katlı bir evde meydana geldi.
BİRLİKTE YEMEK YEDİLERÖldürülen Ali Güneş.
DHA ve İHA'daki habere göre, Seyit Ali D. ve Ali Güneş evde birlikte alkol alıp bir şeyler yedikten sonra evden ayrılan Seyit Ali D. aracına binerek gitti. Bir süre sonra tüfek ile eve geri gelen Seyit Ali D. ile Ali Güneş arasında tartışma çıktı.
'300 BİN TL DOLANDIRILDIM' İDDİASIKatil zanlısı Seyit Ali D.
Seyit Ali D., 300 bin lira dolandırdığını iddia ettiği Ali Güneş ile aralarında çıkan tartışmada yanında bulunan av tüfeği ile iki el ateş edip yaraladı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güneş'in öldüğü belirlendi. Ali Güneş'in cansız bedeni, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU
Zanlı Seyit Ali D. daha sonra suç aleti tüfekle karakola giderek teslim oldu. Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Seydişehir Adliyesine sevk edildi.