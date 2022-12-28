Yasin bebek 16 aylıktı! Ranzasında uyuyordu!

Siirt'te yaşanan ve yürekleri yakan olay, 20 Aralık´ta Afetevler Mahallesi'nde, bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre 16 aylık Yasin Nas, uyurken ranzadan düştü. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yasin bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yasin Nas, dün akşam saatlerinde yapılan bütün müdahaleye karşın kurtarılamadı.