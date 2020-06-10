Son dakika haberler... Vahşet bitmiyor! Bir kadın cinayeti daha!

AA

İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 3 çocuk annesi Aslıhan A. (34),annesinin yanına gitti. Eşiyle konuşmak için kayınvalidesinin evine giden Ali A. (40),eşi Aslıhan A. ve kayınvalidesi Ş.B. ile tartışmaya başladı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ali A, eşi Aslıhan A'yı boğazından, araya giren kayınvalidesi Ş.B'yi bacağından bıçakladı.

Bu esnada, kayınvalide Ş.B. de damadı Ali A'yı bıçakla sırtından ve göğsünden yaraladı. Yaralı anne ve kızı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine, Ali A. ise Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Aslıhan A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Ali A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.