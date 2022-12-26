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"Uykusunda öldü" denilen İclal'i babası boğmuş!

Diyarbakır'da, 'uykusunda öldü' denilerek ihbarda bulunulan 19 yaşındaki İclal Şimşek için eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede boynunda izler bulunması üzerine gözaltına alınan aile üyeleri, cinayeti itiraf etti. İki yıl önce evlenip, ailesinin yanına dönen İclal´in uyurken babası 44 yaşındaki Kadri K. tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Giriş: 26.12.2022 - 13:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler:
"Uykusunda öldü" denilen İclal'i babası boğmuş!
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DHA

Diyarbakır'da olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi´nde meydana geldi. Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak kızları İclal Şimşek´in (19) uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi.

BOYNUNDA İZLER TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek´in boynunda izler tespit etti.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Şimşek´in annesi M.K., (39), babası Kadri K. (44) ve kardeşleri Ö.K. (25) ile M.K. (16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

CİNAYETİ BABASI İŞLEMİŞ

Şimşek´in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.´nın işlediği tespit edildi.

EŞİYLE SORUNLAR YAŞAMIŞ BABA EVİNE DÖNMÜŞ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek´in 2 yıl önce evlenerek Mersin´e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine baba evine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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