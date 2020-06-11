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Mersin Valiliği Türkiye gündemine oturan Cennet-Cehennem obruğundaki demir aksamdan asansör ve merdiven yapılmasına yönelik haberler üzerine açıklama yaptı. Bu tür yapılarda her türlü tasarrufun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonlarında olduğu ifade edilen açıklamada, projenin onaylanan projeler çerçevesinde yapıldığının altı çizildi.

"DÜNYANIN BİR ÇOK YERİNDE ÖRNEĞİ VAR"

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, ören yerlerinde yapılan tüm çalışma ve projeler kişilerin şahsi görüşleri doğrultusunda değil, mevzuatın öngördüğü uzman kişilerden oluşan ve bu projeleri inceleyip onaylayan Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları tarafından yerine getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu bakımdan ilimizdeki Cennet Cehennem ören yerine yapılan tüm yapılar seyir terası ve asansör de dahil olmak üzere Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun onayladığı projeler çerçevesinde yapılmıştır.

Herkesin malumudur ki; bu kurullar her projeyi en ince detayına kadar incelemekte ve bu anlamda bu ören yerlerine zarar verecek ihtiyaç dışı hiç bir çalışmaya izin vermemektedirler. Ayrıca dünyanın da birçok ören yerinde de bu tür projeler bulunmaktadır."

"ENGELSİZ DÜNYA OLUŞTURMA DÜŞÜNCESİ"

Konuyu istismar etmeye çalışan konunun uzmanı olmayan kişilerin bu kurullardaki uzmanların görüşlerine de saygılı olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Kaldı ki mevcut yere yapılan asansör dünya nüfusunun yaklaşık yüzde on üçüne tekabül eden engelli bireylerin de bu doğa harikası güzellikleri görmesini sağlayacağı gibi aynı zamanda engelsiz dünya oluşturma düşüncesinin de uygulamasını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan dört yüz elli merdiven basamağıyla inilen ve bu proje kapsamında aslına uygun şekilde restorasyonu yapılarak daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde Cennet Obruğu'na inmeyi sağlayan merdivenlerden tekrar çıkışın bu haliyle bile kolay olmadığı bu çerçevede yaşlı insanların çıkmakta zorlandığı hatta rahatsızlandığı bunun da buraya gelecek turistleri olumsuz etkilediği de bir gerçektir.

Bu projelere karşı çıkanların aşağıda rahatsızlanan bir kişinin yukarıya nasıl çıkarılacağını veya engelli bireylerin burayı nasıl ziyaret edeceklerini de ifade etmeleri gerekmektedir. Yoksa kuru kuruya karşı çıkmak, herhangi bir bilimsel veri ortaya koymadan ve bu sorulara cevap vermeden eleştirmek hem bu onayları veren kuruldaki uzmanlara karşı haksızlık hem de yaşlı ve engellilerimize karşı duyarsızlıktır. Bu bakımdan yapılan projeyle ilgili bazı şahısların ortaya koyduğu karşıt fikirler haksız ve yersiz açıklamalardır.”

ÇİFTE SORU ÖNERGESİ

Mersin’de mimarların dokusuna uygun olmadığı için karşı çıktıkları ve Türkiye gündemine oturan konu ile ilgili CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemi ile TBMM’ne soru önergesi vermişti.