HABERTURK.COM / Ajanslar

Uzmanların koronavirüsle mücadelede sürekli vurguladığı 14 kuralın en önemlilerden biri mesafe... Salgının yayılmasında hayati öneme sahip mesafe kuralı, ilk günden bu yana kamu kurumlarını harekete geçirmiş durumdu. Kurala ilişkin alınan son dönemde alınan tedbirlerden biri de belediyelerin hayata geçirdiği tek kişilik mesafeli banklar...

Belediyeler uyarılara aldırış etmeyen vatandaşları göz önüne alarak, sosyal mesafeli bank dönemini hayata geçirdi, giderek yaygınlaşıyor. Uygulamayı ilk hayata geçiren belediyelerden biri Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Güzel havayı gören Bursalıların, çarşıya pazara akın etmesi üzerine 21 Mart'ta koronavirüsüne karşı sosyal mesafeli bank dönemini başlattı. Bursa'nın çeşitli bölgelerinde tek kişilik bankları daha önceden vatandaşın hizmetine sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsünden sonra ise 3 kişilik bankları sökerek yerlerine tek kişilik bankları yerleştirdi.

ANTALYA'DA 1 METRE BOŞLUKLU 2'ŞER VE TEK KİŞİLİK BANKLAR

Bursa belediyesinden günler sonra geçen çarşamba günü Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nce, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında, kentin en işlek bölgelerinden Hadrianus Kapısı önündeki parka, sosyal mesafe kuralı gözetilerek, arada 1 metre boşluk bulunan 2'şer ve tek kişilik banklar yerleştirildi. Virüsle mücadele kapsamında park ve yol kenarlarındaki bank sistemini değiştiren belediyenin atölyesinde üretilen 'sosyal mesafe' banklarının, ilk montajı ise Hadrianus Kapısı önündeki park alanına yapıldı. Eski bankı kaldıran belediye çalışanları, oturma alanına, arasında 1 metre mesafe bulunan 'sosyal mesafe' bankını yerleştirdi. Arasında boşluk bulunan 2 kişilik bankın yanı sıra alana tek kişilik banklar da monte edildi.

'Sosyal mesafe' bankının montajını takip eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bazı parklarda eski bankların sosyal mesafeye uygun hale dönüştürülüp, ziyan edilmemesini sağlayacaklarını belirtti. Salgının ilk gününden itibaren ihtiyaca odaklı hizmet geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Başkan Uysal, "Sokağa çıkma yasağına yönelik kısıtlamaların azalmasıyla yaşlılar ve gençlerimize yönelik çalışma başlattık. Bu kapsamda özellikle yaşlı insanlar oturma ihtiyacı duyacağı için banklarımızı düzenledik. Sosyal mesafeye uygun bank üretimini atölyelerimizde yaptık. Haftaya yaşlılar ve çocuklar belirli zamanlarda sokağa çıkabileceği için bazı alanlara 1 metre yaklaşma mesafesine uygun bankları yerleştirdik. Yaşlılarımız çocuklarımızın maske kullanarak bankalara oturmasını öneriyoruz. Her yerde bu uygulamaya geçeceğiz" dedi.

KESTEL'DE DURAKLAR VE MEYDANLARDAN BAŞLANDI

Bu çalışmaya destek veren belediyelerden bir tanesi de Bursa’nın Kestel Belediyesi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyeye ait marangozhanede hazırlanan sosyal mesafeli banklar, ilçe merkezindeki park alanına yerleştirildi. İlk olarak otobüs durakları ve ilçe meydanına koyulan bankların sayısı, tedbirler ve talepler kapsamında arttırılacak. İki kişinin oturacağı banklardaki oturaklar arası 1.5 metre olarak ayarlanırken, salgın sonrasında normal banklara dönüştürülebilecek.

Bankların vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Salgın süresince bir takım önlemleri belediye olarak bizler de almak durumundayız. Sosyal mesafenin korunması adına bazı çalışmalar yaptık. Sokağa çıkma kısıtlaması yakın zamanda kademeli olarak azalacak. İnşallah en kısa zamanda bu salgından kurtulacağız. Vatandaşlarımızın bir arada olmaları ve sosyal mesafeyi de korumaları için arkadaşlarımızla bank tasarladık. Belediyemizin atölyesinde 2 kişinin oturabileceği bankların üretimine başladık. Salgın sürecinde böyle kullanılacak. Meydan, park ve otobüs duraklarına yerleştireceğimiz bankları daha sonra normal banka çevireceğiz" diye konuştu.

KONAK BELEDİYESİ PAZAR GÜNÜNE HAZIRLANIYOR

İzmir'de Konak Belediyesi de ilçedeki parklara pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlar için iki metrelik aralıklarla tek kişilik banklar yerleştirdi. Konak Belediyesi, ilçedeki parkları bir ayı aşkın bir sürenin ardından ilk kez 10 Mayıs 2020 Pazar günü saat 11.00’de evlerinden çıkabilecek 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlıyor. Parklarda, özellikle ileri yaştan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlamak için yeni bir uygulama başlatıldı. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından özel olarak yapılan tek kişilik banklar, ilçedeki parklara yerleştirilmeye başlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak 2 metrelik aralıklarla yerleştirilen banklar, Konak parklarında 'bank'sal mesafe dönemini de başlattı.

İLK AŞAMADA 4 PARKA 100 ADET YERLEŞTİRİLDİ

Bankların yerleştirildiği ilk park Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı oldu. Uygulamanın; Kılıçreis İhsan Alyanak, Mehmet Ali Akman ve Teğmen Ali Rıza Akıncı parklarıyla devam edeceği, pazar gününe kadar 4 parka, 100 adet tek kişilik bank yerleştirileceği ifade edildi. Uygulamanın ardından da aşama aşama Konak’ın tüm parklarına yayılacağı belirtildi. Pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara seslenen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, özellikle sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmesini istedi. Batur, "65 yaş üstü hemşehrilerimiz pazar günü 4 saat sokağa çıkabilecek ve evlerinden yürüme mesafesinde uzaklaşabilecek. Daha çok parklara gelmek isteyeceklerini biliyoruz. Biz de önlem olarak, özellikle sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda onlara destek olmak amacıyla, parklarımıza tek kişilik banklar yerleştiriyoruz. Böylece hemşehrilerimizi belirli bir sosyal mesafede tutmuş olacağız. Lütfen sizler de kendinize dikkat edin. Unutmayın ki, virüs yok olmadı, hâlâ aramızda" dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!