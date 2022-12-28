Sevgili dehşetinin ayrıntıları ortaya çıktı!

İddiaya göre; Caner G. (29), kız arkadaşı Tuğba Kul'a (22), ayrılmasını istediği işyerinde çalıştığı için yaşanan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı.

DHA'da yer alan habere göre kurşunlardan korunmaya çalışan genç kadını Caner G., yere düştükten sonra da defalarca bıçakladı. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, Tuğba Kul olay yerinde hayatını kaybetti.

Caner G., polis tarafından kısa süre sonra yakalanırken, Kul'un cenazesi ise defnedilmek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi.

Kul için Dedetaşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törende Kul'un tabutunun üstüne gelinlik konulurken, babası Ahmet Kul ayakta durmakta güçlük çekti. Kul, dün ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.