Koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, Tokat'ın Erbaa ilçesi Alan köyü karantinaya alındı.

İHA'nın haberine göre, Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada alınan karar gereği 14 gün süreyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!